Когда замена не нужна: В Госдуме рассказали, как сэкономить на счётчиках воды в 2026 году

Замена счётчиков воды — тема, вызывающая много вопросов и споров: когда менять, когда можно просто поверить, как не стать жертвой навязывания услуг. Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы Каплан Панеш в комментарии для Life.ru разобрал основные тонкости 2026 года, назвал цены и предупредил о недобросовестных компаниях.

Счётчик холодной воды подлежит замене в двух случаях: механическая поломка или истечение срока службы (обычно 10–12 лет для холодной и 6 лет для горячей воды). Если счётчик исправен, но истёк межповерочный интервал (4 года для горячей и 6 лет для холодной), его не нужно менять — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории. Каплан Панеш Депутат Госдумы от ЛДПР, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Стоимость поверки — от 1000 до 3000 рублей, что дешевле полной замены, по словам эксперта. Установку счётчиков должны выполнять организации или предприниматели, имеющие лицензию на данный вид работ. Самостоятельная замена не допускается.

Для обычной квартиры достаточно механического счётчика с классом точности B или C — его цена составляет 500–1500 рублей. Ультразвуковые и электромагнитные модели стоят в разы дороже (3000–6000 рублей) и экономически не оправданы, если только вы не хотите автоматизировать передачу данных.

Стандартная замена одного счётчика в Москве обойдётся в 2000–3000 рублей (выезд мастера, демонтаж и установка) плюс сам прибор. Итого — около 3000–4500 рублей за один счётчик. Опломбировка после установки производится бесплатно в течение 15 рабочих дней.

Депутат предупреждает: недобросовестные компании могут навязывать срочную замену без проведения поверки (даже если межповерочный интервал не истёк), утверждать, что опломбировка платная, предлагать дорогие модели, которые не нужны, или включать в счёт несогласованные услуги.

Чтобы избежать обмана, проверяйте лицензию организации, не соглашайтесь на замену, если срок службы не истёк, и требуйте письменный договор с полным перечнем работ и ценой.

Ранее депутат Госдумы напомнил, что летом россияне могут законно сократить платежи за ЖКХ за счёт перерасчёта за отопление (при годовой разбивке корректировка обязательна после тёплой зимы, а при сезонной плате начисления с мая по сентябрь не идут) и горячую воду, если отключение превысило 14 дней — тогда УК обязана сделать перерасчёт автоматически.