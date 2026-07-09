В «Госуслугах» может появиться функция передачи геолокации в полицию и МЧС

В России может появиться сервис, с помощью которого человек в опасной ситуации сможет добровольно передавать свой маршрут и местоположение экстренным службам. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратились депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, письмо оказалось в распоряжении ТАСС.

Речь идёт о новой функции под названием «Безопасный маршрут». Её предлагают встроить в приложения «Госуслуги» и «МВД России», а также в цифровой контур Системы-112.

«Такая функция могла бы позволить гражданину добровольно включить временную передачу маршрута и геолокации в экстренные службы при возникновении угрозы жизни, здоровью или личной безопасности», — объяснили

Работать сервис, по задумке авторов, может так. Человек заранее или прямо в тревожный момент включает режим безопасности, отмечает конечную точку и примерное время, когда рассчитывает добраться. Можно также выбрать один из вариантов: «иду домой», «еду в такси», «нахожусь в опасной ситуации» или «нужна помощь».

После включения программа временно отслеживает передвижение и местоположение. Если человек нажмёт тревожную кнопку, не подтвердит, что дошёл, или произойдёт другое заранее определённое событие, данные уйдут оператору Системы-112 или в дежурную часть полиции — там оценят обстановку и организуют помощь.

Депутаты уверены, что новинка сделает передвижение людей безопаснее и ускорит поиск человека в чрезвычайной ситуации. По их мнению, это повысит эффективность работы полиции и других служб, станет дополнительным способом предупреждать угрозы, а заодно позволит с большей пользой задействовать уже готовую цифровую инфраструктуру «Госуслуг», приложения «МВД России» и Системы-112.

До этого президент Владимир Путин подписал закон о защите граждан от телефонных мошенников. Документ вводит на портале «Госуслуги» специальную тревожную кнопку: после её нажатия сведения автоматически поступают в государственную систему, а банки, операторы связи и полиция получают уведомление о том, что человек мог стать жертвой обмана.