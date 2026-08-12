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12 августа, 12:40

На «Госуслугах» появился раздел психологической помощи для военных и семей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BERMIX STUDIO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BERMIX STUDIO

Минобороны совместно с Минцифры запустило на «Госуслугах» раздел психологической помощи для военнослужащих и их родственников. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Помимо прочего, раздел даёт возможность записаться на онлайн-консультацию или позвонить на линию поддержки. С военнослужащими работают психологи Минобороны России.

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Матвей Константинов
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