На «Госуслугах» появился раздел психологической помощи для военных и семей
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Минобороны совместно с Минцифры запустило на «Госуслугах» раздел психологической помощи для военнослужащих и их родственников. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.
Помимо прочего, раздел даёт возможность записаться на онлайн-консультацию или позвонить на линию поддержки. С военнослужащими работают психологи Минобороны России.
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