На «Госуслугах» появился раздел психологической помощи для военных и семей

Минобороны совместно с Минцифры запустило на «Госуслугах» раздел психологической помощи для военнослужащих и их родственников. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Помимо прочего, раздел даёт возможность записаться на онлайн-консультацию или позвонить на линию поддержки. С военнослужащими работают психологи Минобороны России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что всё наше общество сплотилось вокруг участников спецоперации. Глава государства подметил, что их поддерживает весь народ РФ.