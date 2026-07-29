В российских соцсетях с 24 июня по 22 июля 2026 года развернулась масштабная и управляемая кампания по дискредитации Российского Красного Креста, фонда «Защитники Отечества» и координационного центра Минобороны. Такие выводы содержатся в журналистском расследовании, опубликованном РАПСИ.

Мониторинг выявил, что за месяц совокупный массив публикаций достиг 3,5 тысячи сообщений. Почти половина этого потока была направлена против Российского Красного Креста. Около трети материалов атаковало фонд «Защитники Отечества», и примерно пятая часть пришлась на Главный координационный центр Минобороны. Все три структуры работают с одной и той же уязвимой аудиторией, в которую входят ветераны СВО, семьи погибших и родственники пропавших военнослужащих.

Авторы расследования установили, что кампания не имеет признаков стихийного возмущения. Все материалы созданы по единому стилистическому шаблону, а обвинения якобы в бездействии, коррупции и отказе помогать военным тиражируются дословно. Зафиксирована синхронность выхода публикаций в географически удалённых друг от друга сообществах. Аналитики описали динамику трёх волн нагнетания, где суточные пики регистрировались 27 июня, 14 и 17 июля.

Первая волна создавала эмоциональный фон из историй о бездушии и бесполезности, вторая конвертировала эмоцию в призыв подписывать петиции и обращаться к альтернативным проектам вроде движения «Безвестный полк». Третья волна адаптировалась к новостной повестке, вбрасывая фейки о неспособности организации помочь даже при коммунальных авариях. При этом к концу периода наблюдения основной удар переместился в соцсеть «Одноклассники». Это сделано не просто так, ведь она рассчитана на более возрастную и патриотически настроенную аудиторию, где модерация тематических сообществ значительно слабее.

Инструментальный анализ показал, что 70% массива сообщений сгенерировали всего 45 аккаунтов. Два профиля под наименованием «Антифашист» выдали 332 публикации, обеспечив почти четверть всего потока. Сеть ретрансляторов воспроизводила пять ключевых фейковых сюжетов. Среди них — вымышленная новость о задержании девяти представителей РКК за хищение 100 миллионов рублей, якобы предназначенных семьям пропавших бойцов. Для убедительности публикация мимикрировала под пресс-релиз и содержала ссылку на реальный материал омского РБК, посвящённый совершенно другому делу. Не менее 25% процентов текстов несли явные признаки генерации языковой моделью, включая стилистическую однородность и сглаженную эмоциональность.

Главной технологической уловкой расследователи назвали эксплуатацию правовой архитектуры Красного Креста. Ключевой тезис атаки строится на том, что РКК якобы «не работает с военными». Это умышленно искажает мандат организации, которая по Женевским конвенциям занимается гражданскими лицами, в то время как розыск военнослужащих является прерогативой Международного Комитета Красного Креста. Юридически корректное разграничение полномочий злоумышленники выставляют как моральное предательство.

В РАПСИ подчеркнули, что, в отличие от государственных фондов, благосостояние РКК напрямую зависит от пожертвований граждан, поэтому репутационная атака способна физически парализовать его гуманитарную миссию. Главной же целью операции названа идеологическая дестабилизация наиболее лояльной государству прослойки общества через искусственное создание у людей чувства, что все институты помощи их бросили.

Читателя последовательно подводят к выводу, что единственной альтернативой официальным структурам являются неформальные чаты, петиции и сомнительные посредники, включая каналы, идентифицируемые как украинские. В одном из эпизодов цепочка распространения вывела на Telegram-чат NEXTA — структуру, признанную в Белоруссии террористической организацией.

Россиян неоднократно призывают доверять только официальным источникам информации, которые показывают реальную работу ведомств и служб. В частности, ранее сообщалось, что совместная работа Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Международного комитета Красного Креста позволила выявить в украинском плену более 1,7 тысячи российских военнослужащих. Свыше 1 тысячи из обнаруженных бойцов уже удалось вернуть домой. Всего в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений о розыске как военных, так и гражданских лиц.