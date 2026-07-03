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2 июля, 21:05

Лантратова: МККК помог установить местонахождение более 1700 пленных военных РФ

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Обложка © Telegram / Яна Лантратова

Более 1,7 тысячи российских военнослужащих удалось обнаружить в плену на Украине благодаря совместной работе Уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и Международного комитета Красного Креста. Свыше тысячи из них уже вернулись домой, уточнили в пресс-службе омбудсмена по итогам её встречи с главой МККК.

Всего в адрес уполномоченного поступило более 29 тысяч обращений о розыске военнослужащих и гражданских лиц. В рамках гуманитарного взаимодействия стороны провели несколько акций по передаче посылок и писем, всего доставлено свыше пяти тысяч посылок и более четырёх тысяч писем для военнопленных.

Отдельно стороны договорились ускорить передачу корреспонденции и расширить гуманитарные каналы, чтобы помощь доходила быстрее и охватывала больше людей.

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Ранее Lfie.ru писал, что освобождение жителей Курской области обсуждалось на встрече Яны Лантратовой с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, процесс возвращения стал возможен в рамках гуманитарного диалога с украинской стороной. В итоге все куряне, ранее удерживавшиеся на территории Украины, вернулись домой.

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Юния Ларсон
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