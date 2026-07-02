Пленных курян ВСУ заставляли говорить по-украински

Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински.

По его словам, на гражданских оказывали моральное и психологическое давление, требуя говорить только на украинском и постоянно напоминая, где они находятся.

«Принуждение к украинскому языку — постоянно на нём разговаривают», — отметил он.

Также собеседник агентства сообщил, что людям внушали мысль о том, что они не нужны России.