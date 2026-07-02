Пленных курян ВСУ заставляли говорить по-украински
Вернувшийся из плена курянин рассказал, что его принуждали говорить по-украински
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Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински.
По его словам, на гражданских оказывали моральное и психологическое давление, требуя говорить только на украинском и постоянно напоминая, где они находятся.
«Принуждение к украинскому языку — постоянно на нём разговаривают», — отметил он.
Также собеседник агентства сообщил, что людям внушали мысль о том, что они не нужны России.
Ранее другой освобождённый курянин рассказал историю о том, как военные ВСУ выжгли трезубец на лбу российскому военнопленному. По его словам, пленных содержали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили.
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