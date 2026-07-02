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1 июля, 22:58

Пленных курян ВСУ заставляли говорить по-украински

Вернувшийся из плена курянин рассказал, что его принуждали говорить по-украински

Обложка © chat gpt

Обложка © chat gpt

Житель Кореневского района Курской области, которого насильно удерживали на территории Украины, в беседе с ТАСС рассказал, что россиян принуждали говорить по-украински.

По его словам, на гражданских оказывали моральное и психологическое давление, требуя говорить только на украинском и постоянно напоминая, где они находятся.

«Принуждение к украинскому языку — постоянно на нём разговаривают», — отметил он.

Также собеседник агентства сообщил, что людям внушали мысль о том, что они не нужны России.

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Ранее другой освобождённый курянин рассказал историю о том, как военные ВСУ выжгли трезубец на лбу российскому военнопленному. По его словам, пленных содержали в колониях вместе с уголовниками, избивали и плохо кормили.

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Артём Гапоненко
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