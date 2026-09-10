На Украине мошенники выманили у 13-летней дочери военного 2,5 млн гривен

Мошенники обманом заставили 13-летнюю дочь украинского военного передать им семейные сбережения на 2,5 млн гривен. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Злоумышленники познакомились с девочкой в Сумах, представившись её сверстниками, и договорились о прогулке. Перед встречей они попросили прислать координаты, однако никто из якобы новых знакомых на место не пришёл. После этого подростка начали шантажировать.

Ей заявили, что переданные координаты якобы оказались у иностранной спецслужбы, и пригрозили уголовным делом. Чтобы девочка якобы могла избежать наказания, мошенники потребовали передать им все имеющиеся у семьи наличные и сбережения. Пострадавшая собрала около 54 тысяч долларов, 90 тысяч гривен и украшения.

Правоохранителям удалось задержать курьера, который направлялся в Сумы для передачи денег двум местным жителям. По данным прокуратуры, именно они стояли за схемой обмана.

Ранее в Верховной раде раскрыли число подготовленных телефонных мошенников на Украине. По словам нардепа Владимира Олейника, речь идёт о двух миллионах человек.