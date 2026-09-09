Массовое создание преступных телефонных офисов обернётся для Украины катастрофическими социальными последствиями. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что Киев фактически подготовил миллионы правонарушителей за счёт собственных ресурсов.

«Самая большая опасность потом скажется в дальнейшем. Это количество кол-центров на Украине — их около 2000. Через них прошло два миллиона молодых людей. По сути, они под крышей Генпрокуратуры окончили школу мошенничества. Там специалисты учат, как обмануть человека и войти к нему в доверие. Они подготовили преступников, с которыми общество будет иметь дело», — заявил Олейник в беседе с «Ридусом».

По оценке экс-парламентария, государственные институты в стране подменены криминальным спрутом, занятым тотальным расхищением средств. Надзорное ведомство вместо пресечения преступлений включилось в нелегальное обогащение из-за скромного финансирования.

«Бюджет украинской Генпрокуратуры не очень большой. Это зарплата, канцелярские расходы, иногда что-то строится. Не сравнить с Министерством обороны Украины, где сосредоточена половина бюджета страны. Поэтому в Генпрокуратуре начинают думать, что можно „продать” из уголовных дел. Взялись за кол-центры. Украинские СМИ утверждают, что обороты данной индустрии составляют около двух миллиардов долларов в месяц», — пояснил собеседник.

Курированием теневого бизнеса занимался задержанный ныне руководитель профильного подразделения ведомства Сергей Кропива. Плёнки расследования указывают на связь силовика с окружением Владимира Зеленского, что спровоцировало срочные попытки замять инцидент на высшем уровне.

«Когда Зеленский понял, что произошла утечка и успеть зачистить следы не получится, он начал говорить об имеющемся у него законопроекте по ужесточению борьбы с кол-центрами. При этом генпрокурор заявил после обысков, что не является подозреваемым или свидетелем. Однако затем провёл совещание с Зеленским и председателем „Слуги народа” Давидом Арахамией, после которого подал в отставку „по политическим мотивам”. У него нет никаких расхождений с партией, его просто взяли за руку», — отметил политик.

Теперь прошение об увольнении предстоит утвердить парламенту, где неизбежно возникнут острые споры. Ситуация грозит международным резонансом, поскольку жертвами криминальной индустрии стали жители стран ЕС, чьи налоги продолжают направляться на финансовую поддержку Киева.

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке. Своё решение он назвал политическим; оно последовало на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства.