Вслед за шефом: Первый замгенпрокурора Украины собралась в отставку на фоне «Карфагена»

Первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко написала заявление об освобождении от должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Инсайд. Мария Вдовиченко написала заявление на освобождение должности первого заместителя генерального прокурора», — написал парламентарий в соцсетях.

Официально информация об отставке Вдовиченко пока не подтверждена. Сообщение появилось на следующий день после того, как заявление об уходе подал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Кравченко назвал своё решение политическим и заявил, что не хочет превращения должности генпрокурора в инструмент политического противостояния. Свою причастность к нарушениям, расследуемым антикоррупционными органами, он отрицает.

Кадровые решения происходят на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, преступная организация во главе с одним из руководителей подразделения Офиса генпрокурора получала деньги за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров, а затем легализовывала полученные средства. НАБУ сообщило о пяти подозреваемых.

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