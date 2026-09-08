Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября, 14:55

Вслед за шефом: Первый замгенпрокурора Украины собралась в отставку на фоне «Карфагена»

Первый замгенпрокурора Украины подала заявление об отставке на фоне скандала

Мария Вдовиченко. Обложка © 2000.ua

Мария Вдовиченко. Обложка © 2000.ua

Первый заместитель генерального прокурора Украины Мария Вдовиченко написала заявление об освобождении от должности. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Инсайд. Мария Вдовиченко написала заявление на освобождение должности первого заместителя генерального прокурора», — написал парламентарий в соцсетях.

Официально информация об отставке Вдовиченко пока не подтверждена. Сообщение появилось на следующий день после того, как заявление об уходе подал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Кравченко назвал своё решение политическим и заявил, что не хочет превращения должности генпрокурора в инструмент политического противостояния. Свою причастность к нарушениям, расследуемым антикоррупционными органами, он отрицает.

Экс-премьер Украины рассказал о попытках Зеленского удержать запятнанного коррупцией генпрокурора
Экс-премьер Украины рассказал о попытках Зеленского удержать запятнанного коррупцией генпрокурора

Кадровые решения происходят на фоне операции НАБУ и САП «Карфаген». По версии следствия, преступная организация во главе с одним из руководителей подразделения Офиса генпрокурора получала деньги за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров, а затем легализовывала полученные средства. НАБУ сообщило о пяти подозреваемых.

Больше новостей о ситуации на Украине и событиях вокруг конфликта — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar