Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после расследования НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора», — написал Кравченко.

Своё решение он назвал политическим. При этом Кравченко продолжает отрицать причастность к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины.