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Опубликовано 7 сентября, 20:40

Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после расследования НАБУ

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga.

Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора», — написал Кравченко.

Своё решение он назвал политическим. При этом Кравченко продолжает отрицать причастность к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины.

Набитый долларами сейф и авто: Появились кадры обысков в Офисе генпрокурора Украины
Набитый долларами сейф и авто: Появились кадры обысков в Офисе генпрокурора Украины

Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в офисе генерального прокурора Украины в рамках операции «Карфаген». Следователи заявили о преступной группе, которая, по их версии, обеспечивала прикрытие мошеннических кол-центров и легализовывала полученные средства. Украинские СМИ позднее сообщили об исчезновении Кравченко, а затем выяснилось, что он находился в частной клинике в Киеве. Сам генпрокурор отрицал как свою госпитализацию, так и связь с предполагаемой схемой. Кроме того, Кравченко ранее заявлял, что не собирается самостоятельно покидать должность.

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Антон Голыбин
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