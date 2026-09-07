Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку после расследования НАБУ
Обложка © Wikipedia / Mateusz Gieryga.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал заявление об отставке на фоне расследования НАБУ в отношении сотрудников его ведомства. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Подал заявление об отставке с должности генерального прокурора», — написал Кравченко.
Своё решение он назвал политическим. При этом Кравченко продолжает отрицать причастность к расследованию Национального антикоррупционного бюро Украины.
Напомним, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели обыски в офисе генерального прокурора Украины в рамках операции «Карфаген». Следователи заявили о преступной группе, которая, по их версии, обеспечивала прикрытие мошеннических кол-центров и легализовывала полученные средства. Украинские СМИ позднее сообщили об исчезновении Кравченко, а затем выяснилось, что он находился в частной клинике в Киеве. Сам генпрокурор отрицал как свою госпитализацию, так и связь с предполагаемой схемой. Кроме того, Кравченко ранее заявлял, что не собирается самостоятельно покидать должность.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.