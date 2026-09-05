Генпрокурор Украины Руслан Кравченко исчез после скандала

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не выходит на связь с пятницы. Его местонахождение неизвестно уже более суток — он заехал в правительственный квартал, после чего никто его не видел. Об этом сообщил журналист «Украинской правды» Михаил Ткач

«Они наверняка думают, что если генпрокурор скрылся, то обыски не проводятся? На таком высоком уровне это, наверное, первый подобный случай», — отметил Ткач.

Журналист также отметил, что офис обещал способствовать следствию, но исчезновение главы ведомства позволяет ему уничтожать улики.

Ранее Life.ru рассказывал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении спецоперации «Карфаген» по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генпрокурора, причастной к «крышеванию» сети мошеннических колл-центров и легализации имущества. Офис генпрокурора опровергал информацию об обысках у самого Кравченко, заявляя, что они якобы не проводились. Однако Ткач поставил это под сомнение.