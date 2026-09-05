НАБУ: Чиновник офиса генпрокурора Украины крышевал кол-центры и отмывал деньги

Чиновник офиса генерального прокурора Украины организовал преступную группу, которая крышевала мошеннические кол-центры и отмывала средства. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным ведомства, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от кол-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором оказался один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора.

Обыски НАБУ и САП в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко начались накануне вечером. Следственные действия ведутся в рамках операции по разоблачению преступной организации, которую, по данным ведомств, возглавлял один из чиновников надзорного органа. Ему вменяют организацию сети мошеннических кол-центров и легализацию имущества.