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Опубликовано 5 сентября, 10:39

НАБУ: Чиновник офиса генпрокурора Украины крышевал кол-центры и отмывал деньги

Обложка © Пресс-служба НАБУ

Обложка © Пресс-служба НАБУ

Чиновник офиса генерального прокурора Украины организовал преступную группу, которая крышевала мошеннические кол-центры и отмывала средства. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным ведомства, участники схемы систематически получали неправомерную выгоду от кол-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором оказался один из руководителей структурных подразделений офиса генпрокурора.

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Обыски НАБУ и САП в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко начались накануне вечером. Следственные действия ведутся в рамках операции по разоблачению преступной организации, которую, по данным ведомств, возглавлял один из чиновников надзорного органа. Ему вменяют организацию сети мошеннических кол-центров и легализацию имущества.

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Юрий Лысенко
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