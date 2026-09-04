На кого намёк? НАБУ анонсировало операцию «Карфаген», уже задержан замглавы офиса Генпрокурора Украины

На Украине задержали начальника кибердепартамента офиса генерального прокурора Сергея Крапиву. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия по делу о «крышевании» колл-центров, пишет «Страна.ua».

По информации издания, следователи проверяют деятельность преступной организации. Её участники, как утверждает украинская сторона, могли заниматься покровительством сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

Также в НАБУ анонсировали операцию «Карфаген», цель которой — разоблачить преступную организацию, которую возглавляет чиновник офиса генерального прокурора Украины.

Её название, по всей видимости, отсылает к знаменитой фразе древнеримского полководца Марка Поция Катона Старшего: «Карфаген должен быть уничтожен». Кто именно будет «уничтожен» в Киеве, в ведомстве, конечно, не указали.

По данным НАБУ, участники организации обеспечивали прикрытие сети мошеннических колл-центров и занимались легализацией имущества.

Ранее депутаты Верховной рады заявляли, что сотрудники НАБУ проводят следственные действия в Офисе Владимира Зеленского. В августе НАБУ и САП также начали операцию «Форест Гамп». В том деле фигурантами стали, в частности, высокопоставленные сотрудники Офиса президента Украины. Антикоррупционные органы в рамках этого расследования проверяют возможное рейдерство и легализацию 150 млн гривен. Следственные действия также затронули бывшую заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую. Позже Зеленский уволил её, однако официально связь кадрового решения с расследованием не объяснялась.