Нардеп Гончаренко*: НАБУ проводит следственные действия в офисе Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в Офисе Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«НАБУ проводит следственные действия в офисе [Зеленского]», — написал парламентарий в своём телеграм-канале. Других подробностей он не привёл.

При этом вечером 4 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура официально объявили о спецоперации по разоблачению предполагаемой преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял сотрудник Офиса генерального прокурора Украины. Антикоррупционные органы утверждают, что группа могла заниматься покровительством сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

Ранее Life.ru рассказывал, что в августе НАБУ и САП начали операцию «Форест Гамп», фигурантами которой стали в том числе высокопоставленные сотрудники Офиса президента Украины. В рамках того дела антикоррупционные органы расследуют возможное рейдерство и легализацию 150 млн гривен, а следственные действия затронули бывшую заместитель руководителя ОП Ирину Мудрую. Позднее Зеленский уволил её, однако официально связь кадрового решения с расследованием не объяснялась.

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