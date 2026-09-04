НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с одним из чиновников надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.

«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генерального прокурора Украины, причастную к крышеванию сети мошеннических кол-центров и легализации имущества», — сказано в публикациях.

Другие детали пока не приводятся. По данным «Украинской правды», следственные действия идут в офисе генпрокурора, а начальник кибердепартамента Сергей Крапива уже задержан.