НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины
Обложка © Пресс-служба НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с одним из чиновников надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба ведомств.
«НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генерального прокурора Украины, причастную к крышеванию сети мошеннических кол-центров и легализации имущества», — сказано в публикациях.
Другие детали пока не приводятся. По данным «Украинской правды», следственные действия идут в офисе генпрокурора, а начальник кибердепартамента Сергей Крапива уже задержан.
Напомним, 19 августа, НАБУ объявило о спецоперации против группировки, организовавшей легализацию преступных доходов. В её состав вошли замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая, экс-депутат Максим Микитась, депутат Рады Вадим Столар, глава правления Sense Bank Алексей Ступак и председатель наблюдательного совета банка Николай Гладыщенко. На фоне скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой, а кабмин инициировал кадровые перестановки в банке и его продажу.
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