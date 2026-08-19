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19 августа, 10:22

Зеленский уволил замглавы офиса Мудру в день спецоперации НАБУ

Ирина Мудра. Фото © Министерство юстиции Украины / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Ирина Мудра. Фото © Министерство юстиции Украины / Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя офиса президента Украины. Указ №734/2026 опубликован 19 августа на сайте главы государства.

«Освободить Мудру Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины», — говорится в документе.

Решение появилось в день масштабной спецоперации НАБУ и САП «Форрест Гамп». Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Верховной рады при участии высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на источники называли Мудру одной из фигурантов операции и сообщали о проведении у неё следственных действий. Вместе с ней в материалах СМИ фигурируют депутат Вадим Столар и бывший парламентарий Максим Микитась. При этом НАБУ официально имена участников расследования пока не раскрывало.

В рамках операции НАБУ также обнародовало фрагменты аудиозаписей предполагаемых участников схемы. В разговорах звучат упоминания «четырёх мешков» и офиса президента. При этом личности говорящих на опубликованных фрагментах официально не раскрыты.

Мудра занимала должность заместителя руководителя офиса президента с марта 2024 года. До перехода в ОП она работала заместителем министра юстиции Украины.

Ранее Life.ru рассказывал, что НАБУ и САП начали спецоперацию против предполагаемой преступной организации с участием депутатов Рады и высокопоставленных чиновников офиса Зеленского. Тогда же украинские СМИ сообщили о следственных действиях у Мудрой. За развитием операции «Форрест Гамп» Life.ru следит в отдельном обновляемом материале.

Операция «Форрест Гамп»: Мудру уволили, фигурантам сообщили о подозрении — что известно
Операция «Форрест Гамп»: Мудру уволили, фигурантам сообщили о подозрении — что известно

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Марина Фещенко
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