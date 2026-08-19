Зеленский уволил замглавы офиса Мудру в день спецоперации НАБУ

Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя руководителя офиса президента Украины. Указ №734/2026 опубликован 19 августа на сайте главы государства.

«Освободить Мудру Ирину Романовну с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины», — говорится в документе.

Решение появилось в день масштабной спецоперации НАБУ и САП «Форрест Гамп». Антикоррупционные органы заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, действовала под руководством действующего и бывшего депутатов Верховной рады при участии высокопоставленных сотрудников офиса Зеленского.

Украинские СМИ со ссылкой на источники называли Мудру одной из фигурантов операции и сообщали о проведении у неё следственных действий. Вместе с ней в материалах СМИ фигурируют депутат Вадим Столар и бывший парламентарий Максим Микитась. При этом НАБУ официально имена участников расследования пока не раскрывало.

В рамках операции НАБУ также обнародовало фрагменты аудиозаписей предполагаемых участников схемы. В разговорах звучат упоминания «четырёх мешков» и офиса президента. При этом личности говорящих на опубликованных фрагментах официально не раскрыты.

Мудра занимала должность заместителя руководителя офиса президента с марта 2024 года. До перехода в ОП она работала заместителем министра юстиции Украины.