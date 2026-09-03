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Регион
Опубликовано 3 сентября, 05:07

НАБУ готовится выдвинуть обвинения Арахамии и Ермаку

Обложка © Telegram / Давид Арахамiя / ТАСС / IDA MARIE ODGAARD

Обложка © Telegram / Давид Арахамiя / ТАСС / IDA MARIE ODGAARD

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведёт подготовку к предъявлению обвинений высокопоставленным представителям киевской власти. В центре внимания ведомства оказались лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Информацию о грядущих процессуальных действиях озвучили РИА «Новости» представители антифашистского подполья Херсона. По их сведениям, экс-главе офиса вменяют легализацию более 10 миллионов долларов.

Претензии силовиков связаны с участием упомянутых лиц в различных схемах хищения бюджетных средств. Следствие полагает, что верхушка политической элиты могла использовать служебное положение для личного обогащения.

Подобные действия могут свидетельствовать о серьёзном расколе внутри украинского политического истеблишмента. Вероятно, в ближайшее время последует серия допросов и новых громких разоблачений.

НАБУ заинтересовалось миллионами, внесёнными на залог за Ермака
НАБУ заинтересовалось миллионами, внесёнными на залог за Ермака

Антикоррупционные органы продолжают расследования против бывших высокопоставленных представителей украинской власти. 17 августа стало известно, что НАБУ и САП готовят второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, тогда как первое дело было связано с предполагаемой легализацией 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.

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Оксана Попова
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