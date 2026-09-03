Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ведёт подготовку к предъявлению обвинений высокопоставленным представителям киевской власти. В центре внимания ведомства оказались лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Информацию о грядущих процессуальных действиях озвучили РИА «Новости» представители антифашистского подполья Херсона. По их сведениям, экс-главе офиса вменяют легализацию более 10 миллионов долларов.

Претензии силовиков связаны с участием упомянутых лиц в различных схемах хищения бюджетных средств. Следствие полагает, что верхушка политической элиты могла использовать служебное положение для личного обогащения.

Подобные действия могут свидетельствовать о серьёзном расколе внутри украинского политического истеблишмента. Вероятно, в ближайшее время последует серия допросов и новых громких разоблачений.

Антикоррупционные органы продолжают расследования против бывших высокопоставленных представителей украинской власти. 17 августа стало известно, что НАБУ и САП готовят второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, тогда как первое дело было связано с предполагаемой легализацией 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.