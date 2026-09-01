НАБУ заинтересовалось миллионами, внесёнными на залог за Ермака

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура проверят происхождение средств, внесённых в качестве залога по ряду уголовных дел, в том числе за бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом заявил руководитель НАБУ Семён Кривонос.

По его словам, у антикоррупционных органов уже возникали вопросы к происхождению некоторых залогов. Теперь движение денег намерены отслеживать в том числе через Государственную службу финансового мониторинга.

Кривонос уточнил, что такие проверки могут проводиться и без отдельного уголовного производства. Особое внимание будет уделяться случаям, когда наличные вносят лица без подтверждённых источников дохода, после чего деньги поступают на счета Высшего антикоррупционного суда.

На вопрос о залоге за Ермака глава НАБУ ответил, что речь идёт не только о нём: подобные проверки собираются проводить по многим делам. При этом делать выводы о происхождении средств до сбора фактов в бюро не намерены.

В числе других фигурантов, чьи залоги могут попасть под проверку, упоминается бывший министр энергетики и юстиции Украины Герман Галущенко.

Ранее Life.ru писал, что Андрей Ермак заявлял в суде об отсутствии у него 180 млн гривен для внесения залога. Экс-глава офиса Зеленского тогда утверждал, что располагает только средствами, отражёнными в его декларации.

Параллельно вопросы к происхождению крупных залогов возникли и по делу Германа Галущенко. Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков, обслуживавших клиентов, которые вносили за него деньги, а ранее НАБУ и САП связали с этим эпизодом предполагаемую схему легализации 150 млн гривен.