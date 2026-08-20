Зеленский орал, требуя уволить чиновницу за отказ проводить залог за Ермака

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, цитируя материалы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский «орал» с требованием уволить сотрудницу Госфинмониторинга, которая не хотела проводить залог за Андрея Ермака.

«Уже звонит финмоновец (представитель Госфинмониторинга. — Прим. Life.ru), наяривает. Мы сами сейчас думаем, как сделать. Мы открываем в другом банке, получаем финпомощь. Попросил Гладышенко не увольнять финмонщицу. Кто такой Николай Гладышенко — глава Набсовета (Сенс Банка. — Прим. Life.ru), который ко мне приезжал. Она не хотела проводить залог за Ермака, и президент орал, не кричал — её уволить. Такую цитату экс-депутата Рады Макима Микитася привёл прокурор САП», — написал Железняк в своём телеграм-канале.

В пятницу будет продолжено судебное заседание по избранию меры пресечения Микитасю.

Антикоррупционные органы продолжают расследования против бывших высокопоставленных представителей украинской власти. 17 августа стало известно, что НАБУ и САП готовят второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, тогда как первое дело было связано с предполагаемой легализацией 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.