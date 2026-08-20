Новые коррупционные расследования против ближайшего окружения Владимира Зеленского всё сильнее ограничивают его возможности и ставят украинского политика в уязвимое положение. К такому выводу пришёл журнал The Economist.

Издание обращает внимание, что антикоррупционные органы уже подобрались к людям из ближайшего круга главы киевского режима. Несколько ключевых соратников лишились должностей, а возможности сдерживать дальнейшие расследования заметно сократились.

«То, что антикоррупционные следователи подобрались столь близко к Зеленскому, ставит его в позорное положение», — говорится в статье.

Дополнительным фактором нестабильности The Economist называет выступление бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. 18 августа он призвал провести выборы на Украине, несмотря на продолжающиеся боевые действия. В окружении Зеленского признали, что видеообращение стало для них неожиданностью.

Журнал считает предложение экс-министра импульсивным и предупреждает, что возвращение вопроса о голосовании в публичную повестку способно поставить украинскую политику «в крайне опасное положение накануне зимы». При этом, по оценке издания, большинство жителей страны пока выступают против проведения выборов во время конфликта.

Сам Фёдоров после увольнения 14 июля оказался в центре протестной активности. Его сторонники требовали вернуть бывшего главу Минобороны на должность, а теперь его заявление вновь сделало тему выборов предметом политической дискуссии.

Антикоррупционные органы продолжают расследования против бывших высокопоставленных представителей украинской власти. 17 августа стало известно, что НАБУ и САП готовят второе подозрение экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку. Новый эпизод может касаться незаконного обогащения, тогда как первое дело было связано с предполагаемой легализацией 460 млн гривен через строительство элитной недвижимости под Киевом.