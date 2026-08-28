Нацбанк Украины инициировал проверки банков из-за залога за Галущенко
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Национальный банк Украины (НБУ) приступил к проведению внеплановых проверок других банков, которые работали с клиентами, внёсшими залог за бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко.
«НБУ начал внеплановые проверки других банков по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга во время обслуживания клиентов, которые в соответствии с опубликованными материалами осуществляли внесение залога в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины. — Прим. Life.ru)», — уточняется в сообщении на сайте Нацбанка.
Напомним, находясь за пределами страны, бизнесмен Тимур Миндич перевёл экс-замглавы ОП Украины Ирине Мудрой деньги для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Ранее Life.ru сообщал, что обыски у Ирины Мудрой связаны с происхождением 150 млн гривен, внесённых в качестве залога за Галущенко. В операции НАБУ и САП «Форрест Гамп» фигурировали Мудрая, Sense Bank и предполагаемая схема легализации этой суммы. По версии следствия, деньги проходили через подконтрольные компании и государственный банк. В итоге экс-чиновницу арестовали.
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