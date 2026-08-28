Нацбанк Украины инициировал проверки банков из-за залога за Галущенко

Национальный банк Украины (НБУ) приступил к проведению внеплановых проверок других банков, которые работали с клиентами, внёсшими залог за бывшего министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко.

«НБУ начал внеплановые проверки других банков по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере финансового мониторинга во время обслуживания клиентов, которые в соответствии с опубликованными материалами осуществляли внесение залога в ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины. — Прим. Life.ru)», — уточняется в сообщении на сайте Нацбанка.