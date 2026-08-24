Ротшильды продадут оскандалившийся украинский Sense Bank

Компания Rothschild & Co выбрана финансовым советником при продаже государственных Sense Bank и Укргазбанка. Об этом со ссылкой на источники финансового рынка сообщает «Страна». Официально Минфин Украины ранее подтверждал проведение конкурса по выбору единого консультанта для обеих сделок.

Советнику предстоит проверить финансовое и юридическое состояние банков, определить их рыночную стоимость, предложить способы повысить цену активов и найти потенциальных инвесторов. Он также должен подготовить документацию и сопровождать непосредственно конкурс по продаже.

Киев запустил подготовку к приватизации двух банков ещё осенью 2025 года. Sense Bank перешёл государству в июле 2023-го после санкций против прежних владельцев, связанных с российской «Альфа-групп». Укргазбанк находится под контролем государства с 2009 года. Ранее принадлежал депутату IV, V и VI созывов (2002-2012) Верховной рады Василию Горбалю и главе набсовета «Киевгострой-1» депутату Киевского совета Алексею Омельяненко.

Rothschild & Co давно участвует в украинских финансовых проектах: компания консультировала Киев при реструктуризации суверенного долга и других крупных долговых операциях.

Ранее на Украине прошла масштабная антикоррупционная операция «Форрест Гамп». По версии НАБУ и САП, её фигуранты могли легализовать 150 млн гривен, чтобы внести залог за одного из участников дела «Мидас» — бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. В расследовании фигурировал государственный Sense Bank. В тот же день Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую. Позже её задержали.