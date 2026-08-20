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20 августа, 17:04

В базу «Миротворца»* внесли семь человек по делу об отмывании через Sense Bank

Обложка © Wikipedia / Okondrat

Обложка © Wikipedia / Okondrat

Семерых участников скандала вокруг отмывания денег через Sense Bank добавили в базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют материалы ресурса.

Составители сайта заявили, что эти люди сознательно участвовали в легализации преступных доходов и пользовались служебным положением ради собственной выгоды. В перечень попали Виктор Дубовик, возглавляющий директорат по вопросам правовой политики в офисе Зеленского, замминистра юстиции Елена Ференс, а также бывший глава правления Sense Bank Николай Гладыщенко.

Кроме них, в базу занесли начальника департамента банка Людмилу Снигур, руководителя ООО «Метрострой» Валентина Елизарова, действующего председателя правления Sense Bank Алексея Ступака и Никиту Тарковского. Елизаров и Тарковский, по данным ресурса, связаны с экс-депутатом Максимом Микитасем.

Ранее в этот же список попала Ирина Мудрая, которую отстранили от должности замглавы офиса Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела.

Сайт «Миротворец»* работает с 2014 года. На нём публикуют полученные незаконно личные данные людей, чья деятельность по каким-либо причинам не устроила авторов ресурса.

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Напомним, антикоррупционные органы Украины провели крупную спецоперацию под названием «Форрест Гамп». Как заявляли в НАБУ и САП, речь шла о легализации 150 млн гривен для внесения залога за одного из участников дела «Мидас». В центре расследования оказался государственный Sense Bank, а Владимир Зеленский в тот же день уволил своего заместителя по офису Ирину Мудрую.

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* Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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Вероника Бакумченко
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