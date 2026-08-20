Правительство Украины отреагировало на операцию НАБУ «Форрест Гамп»
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Украинское правительство решило отстранить главу наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладышенко и инициировало отстранение председателя правления банка Алексея Ступака. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в видеообращении, опубликованном в Telegram. Причиной стало новое антикоррупционное расследование НАБУ.
По главы кабмина, аналогичные меры должны коснуться и других должностных лиц банка, упомянутых в материалах досудебного расследования. Корецкий заявил, что опубликованные антикоррупционными органами сведения требуют реакции и оценки со стороны властей.
«Обнародованные антикоррупционными органами факты и материалы не могут оставаться без реакции и надлежащей оценки. Доверие к государственному финансовому учреждению является главным фундаментом работы», — подчеркнул премьер.
Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали спецоперацию «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, в которую входили действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента. В рамках расследования, связанного с делом «Мидас», была раскрыта схема легализации 150 млн гривен наличными через подставные компании для внесения залога за фигуранта этого дела — экс-министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко. Кодовое название операции объясняется фразой на опубликованной НАБУ аудиозаписи: «Только недоумок может записать на своих детей воровство денег». По данным источников, обыски прошли у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой, депутата Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. В ходе следственных действий также был обнаружен документ с планом антикризисных коммуникаций Временной следственной комиссии Верховной Рады. Вскоре после начала операции Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Мудрую с занимаемой должности. Позже её задержали.
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