Правительство Украины отреагировало на операцию НАБУ «Форрест Гамп»

Напомним, накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали спецоперацию «Форрест Гамп» по разоблачению преступной организации, в которую входили действующие и бывшие народные депутаты, а также высокопоставленные чиновники Офиса президента. В рамках расследования, связанного с делом «Мидас», была раскрыта схема легализации 150 млн гривен наличными через подставные компании для внесения залога за фигуранта этого дела — экс-министра энергетики и юстиции Украины Германа Галущенко. Кодовое название операции объясняется фразой на опубликованной НАБУ аудиозаписи: «Только недоумок может записать на своих детей воровство денег». По данным источников, обыски прошли у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой, депутата Вадима Столара и экс-депутата Максима Микитася. В ходе следственных действий также был обнаружен документ с планом антикризисных коммуникаций Временной следственной комиссии Верховной Рады. Вскоре после начала операции Владимир Зеленский своим указом уволил Ирину Мудрую с занимаемой должности. Позже её задержали.