Названа причина обысков у замглавы офиса Зеленского Мудрой

Обыски у заместителя главы ОП Украины Ирины Мудрой могут быть связаны с Sense Bank и происхождением денег, внесённых в качестве залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Такую версию озвучил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, комментируя действия НАБУ.

29 июня 2026 года за Галущенко, который проходит подозреваемым по антикоррупционному делу «Мидас», внесли полную сумму залога — 150 млн гривен, или около $3,3 млн. После этого экс-министр получил возможность выйти из-под стражи.

По данным журналистских расследований, деньги перечислили коммерческие структуры. Теперь внимание следствия, как утверждает Гончаренко*, могло переключиться на цепочку, связанную с банком Sense и обстоятельствами внесения многомиллионного залога.

Бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко является фигурантом антикоррупционного дела «Мидас», связанного с хищениями в государственной компании «Энергоатом». По версии следствия, он причастен к организации схемы по отмыванию более 100 млн долларов через офшорные структуры и семейный инвестиционный фонд. Экс-министр был задержан в феврале 2026 года при попытке покинуть страну, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сегодня сообщил об обысках НАБУ в Sense Bank. Он связал следственные действия с бизнесменом Тимуром Миндичем, назвав банк ещё одним его «логовом». При этом само бюро официально причины обысков не раскрывало.

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