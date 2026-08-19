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19 августа, 09:31

Ещё одно «логово» Миндича: В украинском Sense Bank проходят обыски

Депутат Рады Железняк: НАБУ проводит обыски в Sense Bank, связанном с Миндичем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AS project

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Sense Bank. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Парламентарий связал происходящее с бизнесменом Тимуром Миндичем, назвав банк ещё одним его «логовом». При этом официально НАБУ причины следственных действий пока не раскрывало. Украиснкое издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники пишет, что обыски также проходят у председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладыщенко.

Ранее Гладыщенко временно приостанавливал свои полномочия на фоне публикаций, связанных с так называемыми «плёнками Миндича». Тогда он заявлял о готовности взаимодействовать с уполномоченными органами. Сам Sense Bank комментарии пока не даёт.

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Ранее также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали спецоперацию по разоблачению преступной организации с участием высокопоставленных сотрудников офиса Владимира Зеленского. По данным следствия, организацией руководили действующий и бывший депутаты Верховной рады. Операции дали название «Форрест Гамп».

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Татьяна Миссуми
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