Ещё одно «логово» Миндича: В украинском Sense Bank проходят обыски

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Sense Bank. Об этом сообщил в соцсети депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Парламентарий связал происходящее с бизнесменом Тимуром Миндичем, назвав банк ещё одним его «логовом». При этом официально НАБУ причины следственных действий пока не раскрывало. Украиснкое издание «Экономическая правда» со ссылкой на свои источники пишет, что обыски также проходят у председателя наблюдательного совета Sense Bank Николая Гладыщенко.

Ранее Гладыщенко временно приостанавливал свои полномочия на фоне публикаций, связанных с так называемыми «плёнками Миндича». Тогда он заявлял о готовности взаимодействовать с уполномоченными органами. Сам Sense Bank комментарии пока не даёт.