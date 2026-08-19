«Четыре мешка»: НАБУ показало первые записи операции «Форрест Гамп»

НАБУ опубликовало короткую запись переговоров в рамках спецоперации «Форрест Гамп», которую проводят против предполагаемой преступной группы с участием действующих и бывших депутатов, а также высокопоставленных сотрудников администрации Владимира Зеленского. Личности людей, чьи голоса звучат на плёнках, пока официально не раскрыты.

Запись переговоров. Видео © НАБУ

«Только недоумок может записать на своих детей ворование денег и оплату их учёбы», — говорит голос в записи.

В другой части разговора собеседники упоминают «четыре мешка». Вероятно, с деньгами.

На записи звучит и реплика, напрямую отсылающая к украинской власти: «если мы это сделаем, вы можете сами ехать в Офис президента». При этом НАБУ пока не объяснило, в каком контексте велись разговоры и что именно скрывается за упомянутыми «мешками».

По данным украинских СМИ, операция направлена на разоблачение структуры, которой могли руководить нынешние и бывшие народные депутаты. В неё, как утверждается, также входили чиновники президентской администрации. Подробности бюро обещало раскрыть позднее.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о спецоперации по делу о преступной организации, в которой участвовали высокопоставленные сотрудники ОП Украины. В антикоррупционных органах заявили, что группой руководили действующий и бывший депутаты Верховной рады.