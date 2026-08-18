Фигурант «плёнок Миндича» покинет пост главы Агентства оборонных закупок Украины

Гендиректор украинского Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов намерен покинуть должность с 1 сентября. Как сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники, чиновник уже написал заявление об уходе по собственному желанию.

Временно возглавить агентство, по данным издания, может Артём Романюков, который сейчас руководит департаментом цифровизации Минобороны Украины.

Жумадилов руководит Агентством оборонных закупок с марта 2025 года. Его имя фигурировало в так называемых «плёнках Миндича» — аудиозаписях, связанных с антикоррупционным расследованием вокруг бизнесмена Тимура Миндича.

Как утверждается в материалах дела, Жумадилов вместе с Рустемом Умеровым встречался с Миндичем для обсуждения закупок бронежилетов, качество которых впоследствии вызвало вопросы.

Ранее Жумадилов также оказался в центре скандала после увольнения своего заместителя Артёма Сытника. Центр противодействия коррупции тогда утверждал, что изменения в агентстве могли ослабить механизмы контроля за закупками вооружений.

Ранее сообщалось о задержании бизнесмена Василия Веселого. Как сообщали СМИ, на «плёнках Миндича» бизнесмен якобы обсуждал с фигурантом дела Александром Цукерманом получение контроля над «Карпатнафтохимом» — крупнейшим нефтехимическим предприятием Украины. При этом он отрицал связи с Офисом президента, заявляя, что его брат Андрей Весёлый купил долю в компании на собственные деньги.