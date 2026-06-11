На Украине задержали фигуранта дела Миндича — бизнесмена Василия Веселого

Служба безопасности Украины задержала бизнесмена Василия Веселого, который проходит фигурантом по делу Тимура Миндича. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

По данным журналистов, Веселый обсуждал с другим фигурантом коррупционного скандала Александром Цукерманом, как установить контроль над крупнейшим нефтехимическим предприятием страны «Карпатнефтехимом».

Источники издания «Страна» утверждают, что СБУ могла задержать Веселого, чтобы опередить Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, в ноябре 2025 года НАБУ и антикоррупционная прокуратура объявили о масштабной операции «Мидас» по раскрытию схемы в энергетике. Во главе схемы оказался друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, которого местные СМИ называют «кошельком» главаря киевского режима. Он покинул Украину за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле.

По данным следствия, участники схемы отмыли не менее 100 миллионов долларов. НАБУ опубликовало тысячи часов аудиозаписей с обсуждением коррупционных схем. Позже обыски прошли у главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которого экс-комик в итоге уволил.

Ранее депутат Верховной рады Николай Тищенко подтвердил информацию о планах по увольнению главы Национального банка Украины Андрея Пышного, которого связывают с кругом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. По его словам, Владимир Зеленский пока не нашёл подходящей замены, а фигурирующие в СМИ кандидатуры (экс-посол в США Оксана Маркарова, бывшая первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и нынешний первый зам Андрей Николайчук) не подходят из-за конфликта интересов.