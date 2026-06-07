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Регион
7 июня, 15:21

В Раде подтвердили информацию о планах по увольнению главы Нацбанка Пышного

Андрей Пышный. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Андрей Пышный. Обложка © ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Депутат Верховной рады Николай Тищенко подтвердил информацию о возможном увольнении главы Национального банка Украины Андрея Пышного, которого связывают с кругом бывшего главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом нардеп сообщил в видеообращении, опубликованном в личном блоге.

При этом, по словам Тищенко, у Владимира Зеленского до сих пор нет подходящей кандидатуры на замену. Те фамилии, которые фигурируют в СМИ (экс-посол в США Оксана Маркарова, бывшая первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова и нынешний первый зам Андрей Николайчук), не подходят, так как каждый из них имеет конфликт интересов.

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Ранее стало известно, что планировавшийся на завтра визит Владимира Зеленского в Будапешт и его переговоры с венгерским премьером Петером Мадьяром сорвались. Стороны так и не смогли достичь окончательных договорённостей, в результате чего было принято решение перенести поездку.

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Юрий Лысенко
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