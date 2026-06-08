Казино в окопах: Силовики раскрыли, на чём поднялся «кошелёк Зеленского» Криппа
Бизнесмен и «кошелёк Зеленского» Максим Криппа заработал на онлайн-казино
Максим Криппа. Обложка © wikipedia.org
Украинский бизнесмен Максим Криппа накопил состояние через нелегальные онлайн-казино. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Предпринимателя называют «кошельком» Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Криппа владеет крупными объектами коммерческой недвижимости на Украине.
В официальных документах Криппа указывает другие источники дохода. Он называет торговлю, прибыль от Броварского рынка в Киевской области, разработку компьютерных игр, инвестиции в недвижимость и сферу мобильной связи.
«В реальности его состояние строится на незаконных онлайн-казино, которые массово насаждаются в ВСУ», — приводит комментарий силовиков ТАСС.
По данным источника, денежные средства Криппы вполне вероятно принадлежат Владимиру Зеленскому.
Ранее ещё один украинский бизнесмен и давний спонсор главаря киевского режима Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского. Миндич долго спонсировал режим, а теперь пытается оспорить указ о введении санкций против своей персоны.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.