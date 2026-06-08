Украинский бизнесмен Максим Криппа накопил состояние через нелегальные онлайн-казино. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Предпринимателя называют «кошельком» Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Криппа владеет крупными объектами коммерческой недвижимости на Украине.

В официальных документах Криппа указывает другие источники дохода. Он называет торговлю, прибыль от Броварского рынка в Киевской области, разработку компьютерных игр, инвестиции в недвижимость и сферу мобильной связи.

«В реальности его состояние строится на незаконных онлайн-казино, которые массово насаждаются в ВСУ», — приводит комментарий силовиков ТАСС.

По данным источника, денежные средства Криппы вполне вероятно принадлежат Владимиру Зеленскому.

Ранее ещё один украинский бизнесмен и давний спонсор главаря киевского режима Тимур Миндич подал иск против Владимира Зеленского. Миндич долго спонсировал режим, а теперь пытается оспорить указ о введении санкций против своей персоны.