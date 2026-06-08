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8 июня, 18:55

Казино в окопах: Силовики раскрыли, на чём поднялся «кошелёк Зеленского» Криппа

Бизнесмен и «кошелёк Зеленского» Максим Криппа заработал на онлайн-казино

Максим Криппа. Обложка © wikipedia.org

Максим Криппа. Обложка © wikipedia.org

Украинский бизнесмен Максим Криппа накопил состояние через нелегальные онлайн-казино. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Предпринимателя называют «кошельком» Владимира Зеленского и Андрея Ермака. Криппа владеет крупными объектами коммерческой недвижимости на Украине.

В официальных документах Криппа указывает другие источники дохода. Он называет торговлю, прибыль от Броварского рынка в Киевской области, разработку компьютерных игр, инвестиции в недвижимость и сферу мобильной связи.

«В реальности его состояние строится на незаконных онлайн-казино, которые массово насаждаются в ВСУ»,приводит комментарий силовиков ТАСС.

По данным источника, денежные средства Криппы вполне вероятно принадлежат Владимиру Зеленскому.

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Лия Мурадьян
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