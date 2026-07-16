«Согласовывали аферы»: Новый премьер Украины Корецкий оказался замаран связями с Миндичем

Новый глава украинского правительства Сергей Корецкий полностью скомпрометирован контактами с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

По его словам, до высокого назначения политик являлся «человеком практически ниоткуда». Он руководил рядом кофейных компаний, пока не попал в поле зрения Миндича.

После этого Корецкого поставили управлять компанией «Укрнафта», которую ранее отобрали у Игоря Коломойского*. Новый руководитель ежедневно бывал в квартире у Миндича, отмечает Азаров.

Экс-премьер утверждает, что на этих встречах стороны согласовывали различные незаконные схемы. В распоряжении Национального антикоррупционного бюро (НАБ) есть множество записей, где звучит голос чиновника.

Азаров подчеркнул, что Западу прекрасно известна подноготная этого кадра, но подобное положение дел их полностью устраивает. Скомпрометированный человек будет таким же послушным, как и действующий лидер государства.

Дело Тимура Миндича — одно из крупнейших антикоррупционных расследований на Украине последних лет. В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о спецоперации «Мидас», в рамках которой Миндича — бизнесмена, совладельца «Квартала 95» и давнего соратника Зеленского — назвало организатором схемы получения откатов при заключении контрактов в энергетическом секторе, прежде всего вокруг «Энергоатома». По версии следствия, участники схемы требовали от поставщиков 10–15% от стоимости контрактов, а общий объём незаконных средств мог достигать $100 млн. Миндич покинул Украину незадолго до обысков, позже ему были предъявлены подозрения, Киев запросил его экстрадицию из Израиля, а расследование продолжается.

Сергей Корецкий — украинский предприниматель и топ-менеджер в нефтегазовой отрасли, с июля 2026 года премьер-министр Украины. До назначения он возглавлял НАК «Нафтогаз Украины», а ранее руководил компаниями «Укрнафта» и «Укртатнафта», где занимался реформированием их работы и повышением финансовых показателей. До прихода в государственный сектор работал в частном бизнесе, в том числе управлял сетью автозаправочных комплексов WOG. Корецкий не имел опыта работы на государственных политических должностях, а его назначение стало частью масштабной перестановки в украинском правительстве.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.