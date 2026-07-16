Шмыгаль — в энергетику, Ким — к ветеранам: кого зовут в новый Кабмин Украины

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук опубликовал официальный список кандидатов в новое правительство Украины. Представление о назначении министров внёс премьер Сергей Корецкий, чью кандидатуру ранее поддержали 289 депутатов.

Дениса Шмыгаля предложено назначить первым вице-премьером и министром энергетики. Татьяна Бережная может сохранить направление культуры, став одновременно вице-премьером по гуманитарной политике, а Всеволод Ченцов — занять пост вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

На должность главы МВД выдвинут руководитель украинской Нацполиции Иван Выговский. Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта может возглавить Николай Калашник, а ведомство по делам общин, территорий и переселенцев — Виталий Безгин.

Главу Николаевской областной администрации Виталия Кима предложили назначить министром по делам ветеранов. Кандидатом на пост министра образования стал Андрей Бутенко, а Министерство цифровой трансформации может перейти под руководство Оксаны Ферчук.

В список также вошли Александр Кравченко — на должность министра экономики и окружающей среды, Тарас Высоцкий — главы Минсельхоза, Денис Маслов — министра юстиции, Виктор Ляшко — министра здравоохранения и Сергей Марченко — министра финансов.

Кандидатуры на посты министров обороны и иностранных дел в перечне отсутствуют. По украинскому законодательству их вносит на рассмотрение парламента президент, тогда как остальных членов Кабмина предлагает премьер.

Рада должна рассмотреть представленные назначения в ближайшее время. До голосования все перечисленные лица остаются кандидатами.