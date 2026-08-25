Миндич платит — можно разгуляться: «Кошелёк Зеленского» дал Мудрой деньги на залог для Галущенко

Находясь за пределами страны, бизнесмен Тимур Миндич перевёл экс-замглавы ОП Украины Ирине Мудрой деньги для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Такую версию озвучил прокурор САП на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения главе Sense Bank Алексею Ступаку.

«Если Миндич платит, то мы можем и относительно более мелких коррупционеров вносить деньги, поскольку трасса уже есть и мы не закрываем», — зачитал судья фрагмент одного из разговоров.

По версии обвинения, и другие записи указывают, что средства на залог за Галущенко поступали от Миндича через Мудрую. В ещё одном разговоре со Ступаком бывшая замглавы Офиса Зеленского якобы обсуждала финансовые «потоки» и возможность получить определённые выгоды до освобождения экс-министра.

САП также утверждает, что ещё 10 июня Мудрая встретилась в Киеве со Ступаком и главой наблюдательного совета Sense Bank Николаем Гладыщенко. По версии следствия, руководство банка согласилось работать под «неформальным контролем» после того, как прежний куратор Миндич оказался в розыске.