Арестованная экс-замглавы офиса Зеленского рассказала, где возьмёт 20 млн на залог

Бывшая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая намерена собрать 20 млн гривен залога за счёт собственных средств и помощи знакомых. Об этом она заявила после решения Высшего антикоррупционного суда Украины, отправившего её под стражу на 60 дней с возможностью освобождения под залог.

По словам экс-чиновницы, часть необходимой суммы у неё уже есть, а недостающие деньги она рассчитывает получить от своего обеспеченного окружения.

«Я попробую найти деньги. У меня есть много друзей и контактов», — заявила Мудрая.

Накануне Life.ru писал, что обвинение оценило активы Мудрой примерно в 250 млн гривен, или $5,6 млн. Прокуратура при этом добивалась гораздо более крупного залога — 150 млн гривен. За бывшую чиновницу пытался поручиться и главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович. Он просил суд передать Мудрую ему на поруки и заверял, что она не станет уклоняться от правосудия.

Мудрая оказалась в эпицентре коррупционного скандала, который расследуют НАБУ и САП в рамках спецоперации «Форрест Гамп». Следствие считает, что она участвовала в организованной группе, легализовавшей 150 млн грн через подконтрольные фирмы и госбанк. Эти средства пошли на залог за экс-министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. По данным прокуроров, чиновница ежемесячно получала неофициальный доход в размере $20–30 тыс. и владела незадекларированными активами более чем на $5,5 млн. Среди них — $4 млн от экс-нардепа Максима Микитася, автомобиль Land Rover, элитные украшения и оплата учебы дочери в США ($250 тыс. в год). 19 августа Владимир Зеленский уволил Мудрую, сочтя обнародованные факты достаточным основанием. Вскоре после этого её задержали, а сегодня арестовали.