Активы задержанной экс-советницы Зеленского Мудрой могут достигать $5,6 млн

Активы бывшей замглавы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой могут достигать 250 миллионов гривен (около 5,6 млн долларов по нынешнему курсу), утверждает сторона обвинения. Об этом прокурор заявил в Высшем антикоррупционном суде Украины, обосновывая требование отправить подозреваемую под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен.

В перечне имущества названы квартира площадью более 57 квадратных метров, машиноместо и недостроенный объект. Жильё прокурор оценил более чем в восемь миллионов гривен. Кроме того, обвинение указало на украшения, включая кольцо с бриллиантами и браслет Cartier, дорогие часы, ценные бумаги и деньги на счетах в долларах, евро, гривнах и шекелях. Часть этих активов, по версии следствия, не отражена в декларации.

Мудрой также приписывают Range Rover стоимостью 120 тысяч евро и средства от продажи квартиры. Из записей негласных следственных действий, как утверждает прокурор, следует, что подозреваемая могла переоформлять имущество на близких, оплачивать обучение дочери в США и помогать матери, живущей в Израиле.

Отдельно представитель обвинения сослался на слова другого фигуранта Максима Микитася. Тот якобы оставил Мудрой четыре миллиона долларов, а помимо официальной зарплаты она могла регулярно получать ещё по 20 тысяч долларов неучтённого дохода.

Прокурор также заявил о связях экс-чиновницы в погранслужбе и её внепроцессуальном общении с представителями судебной системы. По версии следствия, это создаёт риск выезда за границу и возможного влияния на разбирательство. Адвокаты Мудрой выступают против позиции обвинения и попросили вызвать свидетеля, который даст характеристику их подзащитной.

Ранее НАБУ показало кадры обысков по делу о предполагаемой преступной организации, среди фигурантов которой украинские СМИ называют Ирину Мудрую, Вадима Столара и Максима Микитася. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования дела о легализации 150 миллионов гривен. Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении Мудрой с занимаемой должности, а сама она была задержана.