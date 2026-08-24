«Была на связи со Всевышним»: Главный раввин Киева поручился за Мудрую

Главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович попросил суд передать ему на поруки бывшую заместительницу руководителя офиса Владимира Зеленского Ирину Мудрую. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда Украины.

Маркович рассказал, что знаком с экс-чиновницей несколько лет. По его словам, она посещала его дом и еврейскую общину, чтобы помолиться и «быть на связи со Всевышним». Раввин заверил суд, что Мудрая будет приходить на заседания и выполнять возложенные на неё обязательства.

«Она не подведёт ни общину, ни меня, ни государство», — сказал Маркович.

Суд пока не удовлетворил предложение о личном поручительстве. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит заключить Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 150 миллионов гривен.