Мудрая заявила о призыве контролировать коррупцию в офисе президента Украины

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая рассказала в новых аудиозаписях о совете неназванного высокопоставленного сотрудника ОП. По её словам, чиновник призвал не бороться с коррупцией, а систематизировать и контролировать её. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мудрая рассказала, что пришла к этому сотруднику и заявила о желании «делать правильные вещи». В ответ, по её словам, собеседник назвал такой подход неправильным.

«Коррупцию нужно систематизировать и контролировать. Не надо с ней бороться», — процитировала она его слова.

При этом имя чиновника, которому Мудрая приписывает эту фразу, в опубликованных материалах не называется. В новых записях также звучит мужской голос, предложивший «возглавить» коррупцию.

Аудиозаписи были обнародованы в рамках расследования НАБУ и САП, получившего название «Форрест Гамп». Украинские антикоррупционные органы заявили о расследовании деятельности предполагаемой преступной организации с участием чиновников Офиса президента и депутатов.

Ранее НАБУ показало кадры обысков по делу о предполагаемой преступной организации, среди фигурантов которой украинские СМИ называют Ирину Мудру, Вадима Столара и Максима Микитася. На снимках видны пачки наличных, однако в бюро пока не уточнили, кому принадлежат деньги и какова их общая сумма.