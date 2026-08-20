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Регион
20 августа, 13:02

Мудрая заявила о призыве контролировать коррупцию в офисе президента Украины

Обложка © ТАСС / Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire

Обложка © ТАСС / Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая рассказала в новых аудиозаписях о совете неназванного высокопоставленного сотрудника ОП. По её словам, чиновник призвал не бороться с коррупцией, а систематизировать и контролировать её. Об этом сообщает «Страна.ua».

Мудрая рассказала, что пришла к этому сотруднику и заявила о желании «делать правильные вещи». В ответ, по её словам, собеседник назвал такой подход неправильным.

«Коррупцию нужно систематизировать и контролировать. Не надо с ней бороться», — процитировала она его слова.

При этом имя чиновника, которому Мудрая приписывает эту фразу, в опубликованных материалах не называется. В новых записях также звучит мужской голос, предложивший «возглавить» коррупцию.

Аудиозаписи были обнародованы в рамках расследования НАБУ и САП, получившего название «Форрест Гамп». Украинские антикоррупционные органы заявили о расследовании деятельности предполагаемой преступной организации с участием чиновников Офиса президента и депутатов.

Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая подтвердила обыски в своём доме
Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая подтвердила обыски в своём доме

Ранее НАБУ показало кадры обысков по делу о предполагаемой преступной организации, среди фигурантов которой украинские СМИ называют Ирину Мудру, Вадима Столара и Максима Микитася. На снимках видны пачки наличных, однако в бюро пока не уточнили, кому принадлежат деньги и какова их общая сумма.

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Дарья Денисова
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