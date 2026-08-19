Экс-замглавы офиса Зеленского Мудрая подтвердила обыски в своём доме

Бывшая заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая сообщила об обысках в своём доме и предъявлении ей подозрения. По её словам, сейчас вместе с адвокатами она готовится к заседанию суда, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения.

Мудрая подчеркнула, что задержана не была. Она заявила, что предоставила следствию полное содействие и намерена отвечать на вопросы в рамках предусмотренных законом процедур.

Бывшая чиновница также заявила, что распространённые в интернете фрагменты её разговоров были опубликованы без контекста. Подробную позицию по каждому эпизоду она пообещала представить после ознакомления с материалами дела.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщал о задержании Мудрой и её нахождении в НАБУ. Адвокат Артём Крикун-Труш эту информацию опроверг, уточнив, что его подзащитная не задержана, однако ей предъявлено подозрение.

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