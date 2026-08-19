Хотел как лучше, а получится как всегда: Увольнение Мудрой из ОП может ещё сильнее ударить по Зеленскому

Увольнение заместителя главы офиса Владимира Зеленского Ирины Мудрой может обернуться для него новым коррупционным скандалом. Об этом пишет Financial Times (FT) на фоне расследований в отношении представителей украинской власти.

Незадолго до отставки дом Мудрой попал под обыски в рамках расследования украинских антикоррупционных органов. Как пишет FT, дело связано с предполагаемой схемой отмывания $3,4 млн, которые могли использоваться для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Ирина Мудрая стала самым высокопоставленным фигурантом этой серии следственных действий. Обыски также затронули депутата, представителей Sense Bank и других должностных лиц. Сама бывшая чиновница публично обвинения не комментировала.

Издание отмечает, что коррупционные расследования вокруг людей из ближайшего окружения Зеленского уже отражались на его рейтингах и вызывали обеспокоенность у западных партнёров Киева. По оценке газеты, новое дело способно усилить политическое давление на Зеленского в момент, когда сразу несколько его бывших и действующих союзников оказались под подозрением за отмывание денег.

Напомним, Мудрая лишилась должности 19 августа. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Зеленского. В опубликованных НАБУ аудиозаписях звучит женский голос, который украинские СМИ идентифицируют как голос Мудрой. На записях среди прочего обсуждаются внесение 150-миллионного залога, ситуация вокруг Sense Bank и кадровые вопросы в антикоррупционных структурах.