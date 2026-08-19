Проведёт ночь в изоляторе: На Украине заявили о задержании Ирины Мудрой

Бывшая заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудрая задержана и проведёт ночь в изоляторе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Официального подтверждения задержания со стороны НАБУ или САП пока не поступало.

Мудрая оказалась в центре масштабной спецоперации украинских антикоррупционных органов «Форест Гамп». Утром 19 августа у неё прошли обыски, а спустя несколько часов Владимир Зеленский подписал указ об её увольнении из Офиса президента.

НАБУ и САП сообщили, что участникам предполагаемой преступной организации уже объявлены подозрения в легализации денег, полученных преступным путём. По версии следствия, группа провела через подконтрольные компании и государственный банк 150 млн гривен, чтобы внести залог за одного из фигурантов дела «Мидас».

Среди участников схемы НАБУ официально называет заместителя руководителя Офиса президента, бывшего депутата Рады, главу правления и председателя наблюдательного совета государственного банка. При этом фамилии подозреваемых антикоррупционные органы пока не раскрывают.

В опубликованных НАБУ аудиозаписях звучит женский голос, который украинские СМИ идентифицируют как голос Мудрой. На записях среди прочего обсуждаются внесение 150-миллионного залога, ситуация вокруг Sense Bank и кадровые вопросы в антикоррупционных структурах.

Ранее Life.ru собрал всё, что известно о спецоперации НАБУ «Форест Гамп», новых «плёнках», обысках и предполагаемой схеме с 150 млн гривен. В течение дня расследование уже привело к обыскам сразу по нескольким адресам и увольнению Мудрой из Офиса президента.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов