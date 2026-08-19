Акции Microsoft, Lexus и квартиры: Что задекларировала уволенная замглавы офиса Зеленского Мудра

Уволенная заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудра владеет акциями американских Microsoft и UnitedHealth Group, держит сбережения в нескольких валютах и инвестировала деньги в строительство. Об этом свидетельствует её последняя ежегодная декларация, с которой также ознакомился SHOT.

В декларации за 2025 год Мудра указала 66 акций Microsoft и 43 акции UnitedHealth Group. За прошлый год они принесли ей 6,5 тыс. и почти 11 тыс. гривен дивидендов соответственно. Ещё 2940 облигаций она задекларировала как бумаги украинского Минфина.

Среди денежных активов бывшей чиновницы — 50 тыс. евро в банке, более 126 тыс. долларов на нескольких счетах и 20 тыс. долларов наличными. Кроме того, Мудра указала 765 тыс. израильских шекелей. Ещё около 1,6 млн гривен она передала в фонд финансирования строительства.

За 2025 год сама Мудра задекларировала около 4,6 млн гривен доходов. В эту сумму вошли зарплата в офисе президента, доходы от облигаций, аренды недвижимости, банковские проценты и дивиденды. Вместе с гражданским мужем Павлом Полярушем совокупные задекларированные доходы пары составили около 8,1 млн гривен.

В декларации также фигурирует несколько объектов недвижимости. Мудре принадлежат квартиры площадью 75,9 и 55,7 квадратного метра, а её гражданскому мужу — 90-метровая квартира в Киеве. Последнюю Поляруш приобрёл в 2018 году за 791,5 тыс. гривен — около 30 тыс. долларов по тогдашнему курсу. Украинские СМИ ранее обращали внимание, что спустя несколько месяцев Мудра купила квартиру в том же жилом комплексе площадью 55,7 квадрата уже за 2,1 млн гривен.

Кроме того, в декларации указаны два земельных участка общей площадью почти 39 соток, которыми пользуется Мудра. Среди ценного имущества бывшей чиновницы значатся часы Audemars Piguet, золотой браслет Cartier Juste un Clou и кольцо Graff с бриллиантом. Также семья пользуется Lexus RX 200T 2017 года, оформленным на Карину Шатрову.

Гражданский муж Мудры Павел Поляруш руководит управлением работы с проблемными активами Национального банка Украины. В его инвестиционном портфеле указаны 3940 акций зарегистрированной на Кипре MHP S.E.

19 августа Владимир Зеленский официально уволил Мудру с должности заместителя руководителя своего офиса. Указ №734/2026 опубликован на сайте президента Украины. Решение было принято в день спецоперации НАБУ и САП против предполагаемой преступной организации, в которой, по данным украинских СМИ, фигурирует Мудра. При этом сами антикоррупционные органы её процессуальный статус публично пока не раскрывали.