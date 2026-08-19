От денег Запада до переписки с Зеленским: Эксперт раскрыл самое опасное, что могли найти у Мудрой

Документы о движении средств и переписка с руководством Офиса президента Украины могут представлять наибольший интерес при следственных действиях, связанных с Ириной Мудрой. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований Алексей Бычков.

Мудра занимала пост заместителя руководителя Офиса президента с марта 2024 года. Одним из ключевых направлений её работы были вопросы юстиции и международного права: она участвовала в продвижении ратификации Римского статута Международного уголовного суда, создании международного компенсационного механизма и переговорах об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Бычков при этом считает, что интерес антикоррупционных органов может быть связан и с финансовой составляющей деятельности бывшей чиновницы. По его версии, через Мудру могли проходить отдельные вопросы, связанные с западным финансированием Украины. Официального подтверждения тому, что она непосредственно распоряжалась такими потоками, нет.

«Самое интересное, что могут найти у Мудрой при обысках. Во-первых, документы, подтверждающие то, каким образом распределялась финансовая помощь и финансовые средства. Во-вторых, возможно, какие-то переписки, которые она вела напрямую с руководителем Офиса Президента и, возможно, с самим президентом и его окружением», — заявил политолог.

Эксперт также рассматривает происходящее как часть усиливающейся внутриполитической борьбы на Украине. По его мнению, различные группы внутри страны и внешние игроки сейчас пытаются влиять на дальнейшую конфигурацию власти в Киеве.

Утром 19 августа НАБУ и САП объявили спецоперацию «Форрест Гамп» по делу о предполагаемой преступной организации с участием политиков, высокопоставленного сотрудника Офиса президента и руководителей государственного банка. Украинские СМИ сообщили о следственных действиях, связанных с Мудрой.

В тот же день Зеленский уволил Мудру с должности заместителя руководителя своего офиса. Причины решения в опубликованном указе не указаны.

Ранее Life.ru собрал всё, что известно об операции НАБУ «Форрест Гамп», обысках, фигурантах и схеме на 150 млн гривен. По версии следствия, деньги пытались легализовать через цепочку компаний и банковских счетов, чтобы использовать для внесения залога одному из фигурантов дела «Мидас».