«Будет кидать всех»: Почему Зеленский избавился от Мудрой

Владимир Зеленский пожертвовал замглавы офиса Ириной Мудрой, чтобы сохранить влияние на фоне обострения борьбы с экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым, объяснил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

«Конечно. Как мы видим, в сложные моменты он будет кидать всех, как говорят в Америке, под автобус, для того чтобы выжить самому», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, происходящее на Украине — звенья одной цепи: от призывов Фёдорова провести выборы до антикоррупционного скандала вокруг Мудрой. Бут также связал политическую борьбу с распределением финансовой помощи от ЕС. Он предположил, что расследования НАБУ усиливают давление на Зеленского.

Ранее на Украине предрекли новый виток противостояния Зеленского и Фёдорова. Конфликт может перейти от борьбы за кресло министра обороны к теме выборов и новым антикоррупционным расследованиям.