Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:31

«Будет кидать всех»: Почему Зеленский избавился от Мудрой

Бут: Зеленский пожертвовал Мудрой, чтобы сохранить влияние

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Владимир Зеленский пожертвовал замглавы офиса Ириной Мудрой, чтобы сохранить влияние на фоне обострения борьбы с экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым, объяснил предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

Мудрая заявила о призыве контролировать коррупцию в офисе президента Украины
Мудрая заявила о призыве контролировать коррупцию в офисе президента Украины

«Конечно. Как мы видим, в сложные моменты он будет кидать всех, как говорят в Америке, под автобус, для того чтобы выжить самому», — заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, происходящее на Украине — звенья одной цепи: от призывов Фёдорова провести выборы до антикоррупционного скандала вокруг Мудрой. Бут также связал политическую борьбу с распределением финансовой помощи от ЕС. Он предположил, что расследования НАБУ усиливают давление на Зеленского.

Фёдоров: Коррупция мешает завершить конфликт и восстановить Украину
Фёдоров: Коррупция мешает завершить конфликт и восстановить Украину

Ранее на Украине предрекли новый виток противостояния Зеленского и Фёдорова. Конфликт может перейти от борьбы за кресло министра обороны к теме выборов и новым антикоррупционным расследованиям.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar