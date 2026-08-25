Экс-замглавы офиса Зеленского отправили под стражу

Мудрая стала центральной фигурой громкого коррупционного скандала в рамках спецоперации НАБУ и САП под кодовым названием «Форрест Гамп». По версии следствия, она в составе организованной группы причастна к легализации 150 миллионов гривен через подконтрольные компании и государственный банк для внесения залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Прокуроры утверждают, что чиновница получала неофициальные доходы в размере 20–30 тысяч долларов ежемесячно и имела незадекларированные активы на сумму более 5,5 миллиона долларов, включая 4 миллиона от экс-нардепа Максима Микитася, автомобиль Land Rover, дорогие украшения и оплату обучения дочери в США стоимостью 250 тысяч долларов в год. 19 августа Владимир Зеленский уволил Мудрую, посчитав обнародованные НАБУ материалы достаточным основанием для кадрового решения. Позже её задержали.