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19 августа, 21:41

На Украине отстранили главу госбанка на фоне расследования НАБУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SARYMSAKOV ANDREY

На Украине отстранили председателя наблюдательного совета государственного Сенс-Банка Николая Гладышенко, который оказался связан с новым расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Решение приняло правительство страны. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, уточнив, что власти также начали процедуру отстранения председателя правления банка Алексея Ступака.

«Правительство приняло решение об отстранении председателя наблюдательного совета государственного банка Сенс-Банка», – написал глава украинского правительства в телеграм-канале.

По данным украинских властей, кадровые решения связаны с расследованием НАБУ. В центре внимания правоохранителей оказался один из руководителей финансовой структуры, однако подробности дела официально пока не раскрываются.

Сенс-Банк является государственным финансовым учреждением Украины. Ранее банк принадлежал частным владельцам, однако после начала конфликта его передали под контроль государства.

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Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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