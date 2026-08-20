На Украине отстранили главу госбанка на фоне расследования НАБУ

На Украине отстранили председателя наблюдательного совета государственного Сенс-Банка Николая Гладышенко, который оказался связан с новым расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Решение приняло правительство страны. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, уточнив, что власти также начали процедуру отстранения председателя правления банка Алексея Ступака.

«Правительство приняло решение об отстранении председателя наблюдательного совета государственного банка Сенс-Банка», – написал глава украинского правительства в телеграм-канале.

По данным украинских властей, кадровые решения связаны с расследованием НАБУ. В центре внимания правоохранителей оказался один из руководителей финансовой структуры, однако подробности дела официально пока не раскрываются.

Сенс-Банк является государственным финансовым учреждением Украины. Ранее банк принадлежал частным владельцам, однако после начала конфликта его передали под контроль государства.

Ранее Life.ru писал, что бывшая замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая сообщила об обысках в своём доме и предъявлении ей подозрения. Она заявила, что сотрудничает со следствием и готовится к судебному заседанию по избранию меры пресечения. При этом чиновница утверждала, что опубликованные в сети записи её разговоров были вырваны из контекста.