Генпрокурор Украины отказался сам уходить в отставку после обысков НАБУ

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не намерен самостоятельно уходить в отставку, несмотря на репутационные последствия коррупционного скандала. Об этом он заявил в беседе с «Интерфакс-Украина».

Кравченко пояснил, что решение о его дальнейшем пребывании на посту может принять политическое руководство страны и Верховная рада. Сам он, по его словам, пока не собирается инициировать свою отставку.

«Я не держусь за должность и не буду держаться никогда... это решение команды, решение президента, Верховной рады, но у меня на сегодняшний день такого решения нет», — ответил он.

Вопрос об отставке возник на фоне операции «Карфаген», которую НАБУ провело 4 сентября. В рамках расследования детективы заявили о разоблачении преступной организации, которую, по версии следствия, возглавлял заместитель руководителя одного из подразделений офиса генпрокурора.

Следствие считает, что участники группы обеспечивали прикрытие мошеннических кол-центров и легализовали полученное преступным путём имущество. Обыски прошли в том числе в кабинете самого Кравченко, его первого заместителя и других сотрудников ведомства. Тот, в свою очередь, не признаёт причастность. Он также заявил, что заместитель начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергей Крапива будет уволен.

Ранее сообщалось, что высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения заместителю начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Залог назначен в размере 120 миллионов гривен, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона долларов. После внесения залога подозреваемый будет обязан сдать загранпаспорт, приходить по вызовам следователей и не контактировать с другими участниками разбирательства.