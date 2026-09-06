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Опубликовано 6 сентября, 18:44

Суд арестовал сотрудника Генпрокуратуры Украины по делу о крышевании кол-центров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krysja

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал заместителя начальника департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергея Крапиву по делу о покровительстве мошенническим кол-центрам, сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

Суд назначил залог в размере 120 млн гривен (около $2,7 млн). В случае внесения средств чиновник должен будет сдать загранпаспорт, являться по требованию следователей и воздержаться от общения с другими участниками процесса. В ходе заседания выяснилось, что Крапива также подозревается в легализации незаконных доходов.

4 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило об операции «Карфаген» — раскрытии преступной организации во главе с заместителем руководителя структурного подразделения ОГП. По данным следствия, организация занималась содействием мошенническим кол-центрам и легализацией имущества. Обыски прошли в кабинетах генпрокурора, его первого заместителя и других сотрудников.

По данным украинского издания «Зеркало недели», на Украине действует около 2 тыс. мошеннических кол-центров, силовики покровительствуют половине из них, зарабатывая более $24 млн в месяц.

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Ранее адвокат Сердюк заявил, что фото сейфа по делу «Карфаген» относится к другому производству, а деньги были добровольно сданы и подтверждены документально. В суде обвинение утверждает, что замначальника департамента Офиса генпрокурора Крапива выполнял личные поручения генпрокурора Кравченко (ремонт, виза для жены, день рождения в Мадриде). Кравченко отверг обвинения и пообещал уволить Крапиву.

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Анастасия Никонорова
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