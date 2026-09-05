Набитый долларами сейф и авто: Появились кадры обысков в Офисе генпрокурора Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) опубликовала фото с обысков, которые прошли в Офисе генерального прокурора Украины. По данным СМИ, речь идёт о начальнике департамента кибербезопасности Сергее Кропиве, сообщает НАБУ.

САП показала фото с обысков у главы департамента кибербезопасности ОГП. Фото © Пресс-служба НАБУ

На опубликованных снимках виден сейф, доверху набитый пачками денежных купюр. Другие детали обысков и сумма изъятых средств не раскрываются. Информация о том, в рамках какого именно производства проводились следственные действия, уточняется.

Ранее Life.ru сообщал, что НАБУ и САП проводят обыски в офисе генпрокурора Украины Руслана Кравченко в рамках спецоперации по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом надзорного органа, причастной к крышеванию мошеннических кол-центров и легализации имущества. По данным «Украинской правды», уже задержан начальник кибердепартамента Сергей Крапива, другие детали не приводятся.