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Опубликовано 5 сентября, 13:14

Офис генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ у Кравченко

Обложка © Пресс-служба НАБУ

Обложка © Пресс-служба НАБУ

Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что детективы НАБУ провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуется генпрокурор Руслан Кравченко.

«Около полуночи детективы НАБУ всё же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуется генеральный прокурор», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне вечером «Украинская правда» сообщила об обысках у Кравченко, однако в Офисе генпрокурора тогда эту информацию отрицали. Теперь ведомство официально подтвердило, что следственные действия действительно состоялись позднее, уже около полуночи.

НАБУ: Чиновник офиса генпрокурора Украины крышевал кол-центры и отмывал деньги
НАБУ: Чиновник офиса генпрокурора Украины крышевал кол-центры и отмывал деньги

Ранее Life.ru рассказывал, что НАБУ и САП начали обыски в Офисе генерального прокурора Украины в рамках расследования схемы с мошенническими колл-центрами. Тогда стало известно, что антикоррупционные органы проверяют деятельность преступной организации, связанной с одним из руководящих сотрудников ведомства. Позже расследование дошло и до помещений, которыми пользуется сам Руслан Кравченко.

Больше новостей о коррупционных скандалах, расследованиях и политике Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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