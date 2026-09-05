Офис генпрокурора Украины подтвердил обыски НАБУ у Кравченко

Офис генерального прокурора Украины подтвердил, что детективы НАБУ провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуется генпрокурор Руслан Кравченко.

«Около полуночи детективы НАБУ всё же провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуется генеральный прокурор», — говорится в заявлении ведомства.

Накануне вечером «Украинская правда» сообщила об обысках у Кравченко, однако в Офисе генпрокурора тогда эту информацию отрицали. Теперь ведомство официально подтвердило, что следственные действия действительно состоялись позднее, уже около полуночи.

Ранее Life.ru рассказывал, что НАБУ и САП начали обыски в Офисе генерального прокурора Украины в рамках расследования схемы с мошенническими колл-центрами. Тогда стало известно, что антикоррупционные органы проверяют деятельность преступной организации, связанной с одним из руководящих сотрудников ведомства. Позже расследование дошло и до помещений, которыми пользуется сам Руслан Кравченко.